Muradiye'de 5 define avcısı yakalandı

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 define avcısı yakalandı.

Adaklı Mahallesi'nde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 kişiyi suç üstü yakaladı. Şahısların yanındaki kazma, kürek, balyoz, dedektör ve kamyonete el konuldu. Jandarmadaki işlemleri devam eden 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi. - VAN

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