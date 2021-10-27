MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
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MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AMASYA'da tek katlı evde mumdan çıktığı iddia edilen yangında dumandan etkilenen ev sahibi Gülsüm Çengel (70), hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL (DHA) - AMASYA'da tek katlı evde mumdan çıktığı iddia edilen yangında dumandan etkilenen ev sahibi Gülsüm Çengel (70), hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Üçler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde meydana geldi. İstanbul'da yaşayan ve bir süreliğine Amasya'ya gelen Gülsüm Çengel, evde elektrik aboneliğinin kapalı olmasından dolayı mum yakarak, İstanbul'a götüreceği elbiselerini düzenlemeye başladı. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı mum elbiselerin üzerine düştü ve yangın çıktı. Yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, Çengel'i evden çıkararak itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Yangında söndürme çalışması yapan bir itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ

MUMDAN ÇIKAN YANGINDA EV SAHİBİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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