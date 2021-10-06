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MULTİMEDYALI - ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak

AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel
MULTİMEDYALI - ABD'de binlerce evsiz, kış mevsimini sokaklarda karşılayacak

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ABD'de yaklaşık 580 bin evsiz, yaklaşan kış aylarında sokaklarda kalmaya devam edecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en büyük darbeyi yiyen ABD'de sokaklarda yaşayan yaklaşık 580 bin insan, ülkede gündem olmasa da yaklaşan kış aylarında kalacak sıcak bir yer arayışına girecek.

Ülkede en büyük evsiz nüfusa 80 bin kişi ile New York, 65 bin kişi ile Los Angeles ev sahipliği yaparken ülkenin ve dünya siyasetinin kalbi konumundaki başkent Washington DC'de de yaklaşık 7-8 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Beyaz Saray ve Kongre Binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler, yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor, kış aylarında ise genellikle sıcak hava akışının olduğu mazgalların üzerinde uyuyor.

Öte yandan evsiz kişiler, adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi, günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor.

Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor.

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri
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