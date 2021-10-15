Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal' Paris'te - Haberler
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Mülteci çocukların simgesi kukla "Küçük Amal" Paris'te

AA / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı. İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan "Yürüyüş-The Walk" projesi kapsamında hayata geçirilen kukla Amal, seyahatini Yunanistan ve İtalya'nın ardından Fransa'da sürdürürken, başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesinin yakınlarındaki İnsan Hakları Meydanı'nda çok sayıda çocukla bir araya geldi.

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal Paris'te

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal Paris'te

Mülteci çocukların simgesi kukla Küçük Amal Paris'te

Mülteci çocukların simgesi kukla
AA / Yusuf Özcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mülteci çocukların simgesi kukla 'Küçük Amal' Paris'te - Haberler
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