Mülteci çocukların simgesi kukla

Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla "Küçük Amal", Türkiye'den İngiltere'ye uzanan seyahatinde Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı. İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu öncülüğünde hazırlanan "Yürüyüş-The Walk" projesi kapsamında hayata geçirilen kukla Amal, seyahatini Yunanistan ve İtalya'nın ardından Fransa'da sürdürürken, başkent Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesinin yakınlarındaki İnsan Hakları Meydanı'nda çok sayıda çocukla bir araya geldi.