mülkiyeti belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

Mülkiyeti Belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

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