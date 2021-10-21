mülkiyeti belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif... - Haberler
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mülkiyeti belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

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mülkiyeti belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

Mülkiyeti Belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

Mülkiyeti Belediyemize ait, yazımız ekinde belirtilen 4 (dört) adet büfe 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

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