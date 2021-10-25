mülkiyeti belediyemize ait, gedikkaya mahallesi, 1057 ada,4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 sayılı devlet i·hale kanunu' nun 35/a maddesi...
Mülkiyeti Belediyemize ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/A maddesi gereğince kapalı taklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...
Mülkiyeti Belediyemize ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/A maddesi gereğince kapalı taklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...
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