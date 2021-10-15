Muhtarlarımıza Yönelik Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Eğitim Semineri

DULKADİROĞLU, KAHRAMANMARAŞ (Habermetre) - Muhtarlarımıza Yönelik Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Eğitim SemineriValimiz Ömer Faruk Coşkun, Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçemiz muhtarlarına yönelik Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hayvan Hakları ve Hayvanları Koruma Eğitim Seminerine katıldı. İl Müftüsü Mustafa Tekin, Kahramanmaraş Barosundan Av. Zeynep Berfin Uzpak, Asayiş Şube Müdürü Arif Gürbüz, Komiser Yardımcısı Fırat Sedefoğlu ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Erkan Aksu, Hayvan hakları, yasal düzenlemeler, sorumluklar ve hayvan barınakları hakkında bilgilendirme sunumu yaptılar. Burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, "Bugün, hayvan haklarına yönelik bir hizmet içi eğitim semineri dolayısıyla bir aradayız. Hayvan haklarına yönelik farkındalık oluşturmak adına yapılan tüm etkinlikleri desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Muhtarlarımız, her anlamda vatandaşlarımızın mahallelerindeki gür sesidir. Vatandaşlarımızla devletimizin kurumları arasında adeta mekik dokuyan, mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan muhtarlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Muhtarlarımızdan bir ricamızda, salgınla mücadele konusunda mahalle sakinlerimize karar altına alınan tedbirleri sık sık hatırlatmalarıdır. Diğer taraftan vatandaşlarımızdan aşı olmayanlara yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla da muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Hayvan haklarına yönelik seminerimize katılım sağlayan muhtarlarımıza, seminerde sunum yapan ve seminere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" dedi. Program konuşmaların ve sunumların ardından muhtarlarımızla çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

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