Muhtarlardan Vali Su'ya '19 Ekim Muhtarlar Günü' Ziyareti

Vali Ali İhsan Su'19 Ekim Muhtarlar Günü' kapsamında Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, Genel Başkan Yardımcısı Gülgen'in yanı sıra, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Sosyal, Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtar İşleri Daire Başkanı Kenan Hazar ile İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Akdoğan hazır bulundu.

Vali Su, "Muhtarlarımız Devletimiz ile Vatandaşlarımız Arasında Bir Köprü Vazifesi Görüyorlar"

Muhtarlarımızın devletimiz ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi gördüğünü kaydeden Vali Su; "Muhtarlar devletimizin mahallelerdeki eli, ayağıdır. Vatandaşlarımızın isteklerini, sorunlarını en iyi bilen yine muhtarlarımızdır. Sizlerin şahsında bütün muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. " dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen ise kabullerinden dolayı Vali Ali İhsan Su'ya teşekkürlerini ileterek yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 19. 10. 2021

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