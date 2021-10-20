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Muhtarlardan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

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Muhtarlardan Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret

Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş ve muhtarlardan oluşan heyet, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Muhtarların vatandaşla devlet kurumları arasında köprü vazifesi gördüğünü dile getiren Vali Orhan Tavlı, muhtarlarla gerek toplantılarda gerekse çeşitli zamanlarda düzenli olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Vali Orhan Tavlı "Muhtarlarımız tarafından iletilen istek, talepleri yerine getirmek, varsa sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ilgili kurumlarımızla vatandaş odaklı hizmet anlayışı içerisinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Muhtarlarımızı vatandaşlarımızın ve mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen mesai arkadaşlarımız olarak görüyor, muhtarlarımızın düşünceleri ve önerileri bizim için oldukça kıymetli. Bu vesileyle tüm muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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