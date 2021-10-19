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Muhtarlardan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

Bültenler - Haberler | Güncel
Muhtarlardan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'na ziyaret

Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik ile köy ve mahalle muhtarları 19 Ekim günü Muhtarlar Günü nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Muhtarlar Günü nedeniyle yerel yönetimin temel taşı muhtarlarımızı belediyede ağırlamaktan mutlu olduğunu belirterek, "Ortak akıl, örnek demokrasi hikayesiyle Keşan'ımızın geleceğini muhtarlarımızla birlikte şekillendiriyoruz. Sorunları tespit etmek ve çözüm yolları üretmek amacıyla muhtarlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımızla ayrıca sanal ortamda dünyanın en büyük hemşehri derneğini kurma proje fikrimiz ile KİSEV'in faaliyet konularını da paylaştık, destek gördük." dedi.

Helvacıoğlu, ayrıca tüm Muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

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