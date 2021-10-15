Muhtarlar ve Daire Müdürleri ile toplantı yapıldı. Muhtarlar ve Daire Müdürleri ile toplantı yapıldı. Kaymakamımız Başkanlığında hükümet konağı konferans salonunda ilçemize bağlı 14 Mahalle Muhtarı ve Daire Müdürleri ile toplantı yapıldı. Muhtarlarlıkların çalışmaları, istek ve taleplerinin ele alındığı toplantıda muhtarların daire müdürleri ile de bağlı oldukları konularda istişare yapıldı.

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