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MUHTARLAR TOPLANTILARI SEYİTGAZİ İLE DEVAM ETTİ

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MUHTARLAR TOPLANTILARI SEYİTGAZİ İLE DEVAM ETTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini değerlendirmek için başlattığı muhtaralar toplantıları, Seyitgazi muhtarlarıyla devam etti.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelerde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini değerlendirmek için başlattığı muhtaralar toplantıları, Seyitgazi muhtarlarıyla devam etti.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı amfi tiyatroda Seyitgazi muhtarlarını ağırlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve beraberindeki belediye bürokratları, gerçekleştirilen toplantıda muhtarların taleplerini dinledi. Seyitgazi ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Başkan Büyükerşen, muhtarlıklardan gelen talepler doğrultusunda çalışmaların iş programı kapsamında değerlendirileceğini belirtti.

Gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükerşen'in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, genel sekreter yardımcıları, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve belediye bürokratları da katıldı. Muhtarlar ile koordineli çalışarak ihtiyaçların tespitinin daha hızlı olacağını belirten Yılmaz Büyükerşen, toplantıya katılan tüm muhtarlara

Böyle bir toplantı düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Seyitgazi ilçesi muhtarları, Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü kurarak, direkt olarak ulaşabilecekleri bir birim kurduğu için ve kendilerinden hiçbir konuda desteğini esirgemeyen Başkan Büyükerşen ve belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

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Haber: MUHTARLAR TOPLANTILARI SEYİTGAZİ İLE DEVAM ETTİ - Haberler
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