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Muhtarlar masası 8 yaşında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muhtarlar masası 8 yaşında

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası, kurulduğu günden bugüne kadar 67 bin 289 başvuru alarak, muhtarların istek, talep ve önerilerine çözüm buldu.

MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası, kurulduğu günden bugüne kadar 67 bin 289 başvuru alarak, muhtarların istek, talep ve önerilerine çözüm buldu. Muhtarlar Masası hattı 444 48 01-8 ve muhtar@mugla.bel.tr adresinden Muhtarlar Masası birimine toplam 67 bin 289 başvuru yapıldı. Muhtarlar masası tarafından oluşturulan WhatsApp grubu oluşturuldu. Muhtarlar taliplerini WhatsApp grubu aracılığıyla anında muhtarlar masasına iletebiliyor.

Muhtarlardan gelen istek, talep ve öneriler ilgili birimlere yönlendirilerek Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çözüme kavuşturuldu. Kayıt altına alınan her öneri, istek, şikayet hakkında yine Muhtarlar Masası tarafından muhtarlara dönüşler sağlanarak sorunun hangi sürede çözüleceği, birimlerin konuyla ilgili çalışmalara başladığı gibi bilgiler verilerek muhtarlar bilgilendiriliyor.

Başkan Gürün: Vatandaşlarla aramızdaki en önemli bağ muhtarlarımız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 569 mahallesi olan Muğla'da vatandaşlarla aralarındaki en önemli bağın muhtarlar olduğunu bu nedenle Muhtarlar Masası Birimi'ni kurarak muhtarların Büyükşehir Belediyesi'ne direkt ulaşmalarını sağladıklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Muğla ilimiz genelinde 569 mahallemiz ve muhtarımız var. Mahallerinde Büyükşehir Belediyesi'nin temsilcisi, daire başkanı gibi gördüğümüz muhtarlarımız yapılan hizmetler hakkında vatandaşların istek, talepleri, önerilerini bizlere Muhtarlar Masası birimimizi arayarak ulaştırıyorlar. Muhtarlarımız için kurduğumuz birimimize yapılan her türlü istek, öneri, kayıt altına alınarak muhtarlarımıza talepleri ile ilgili dönüşler sağlanıyor. Muğla'da 551 muhtarımızla büyük bir aileyiz ve birlikte uyum içinde çalışarak Muğla'mızda vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için hizmet veriyoruz" dedi. - MUĞLA

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