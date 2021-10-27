Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse'ye iletti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse'ye iletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse'ye iletti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahallelerde yaşanılan sorunların takibini ve talepleri öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mahallelerde yaşanılan sorunların takibini ve talepleri öğrenmek için muhtarlarla bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisinde yapılan görüşmede muhtarlar taleplerini tek tek söz alarak Başkan Köse'ye iletti. Muhtarlığın sadece kendileri için değil yaşanılan bölge açısından da önemli olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Biz göreve ilk geldiğimiz günden bu yana bunu vurguluyoruz. Bu kent hepimizin. Sorunları birlikte istişare ederek çözeceğiz. Bu nedenle de uzun zamandır muhtarlar toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Katılım sağlayan tüm muhtarlarımızı dinliyor, beraber çözüm üretiyoruz. Bu vesile ile toplantımıza iştirak eden tüm muhtarlarımıza ve Sosyal Tesis personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Elif Köse, sosyal tesiste düzenlenen ilk toplantıda muhtarlara Muhtarlar Gününüz Kutlu Olsun yazılı yaş pasta sürprizi yaptı. Toplantı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - KARABÜK

Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse'ye iletti

Muhtarlar mahallelerin sorunlarını Başkan Köse'ye iletti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title