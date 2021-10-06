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Muhtarlar kültür hazinelerini birleştiriyor

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Muhtarlar kültür hazinelerini birleştiriyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 20 ilçedeki muhtarların kültür hazinelerini birbirlerine aktarmaları ve diğer ilçelerde edindikleri tecrübeleri kendi ilçelerinde de kullanabilmeleri amacıyla muhtarlıklar arası ziyaret projesi başlattı.

BALIKESİR (Habermetre) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 20 ilçedeki muhtarların kültür hazinelerini birbirlerine aktarmaları ve diğer ilçelerde edindikleri tecrübeleri kendi ilçelerinde de kullanabilmeleri amacıyla muhtarlıklar arası ziyaret projesi başlattı. Proje kapsamında Sındırgılı muhtarlar, Ayvalıklı muhtarlarla bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, muhtarları görev yaptıkları ilçelerin dışında belirlenen bir diğer ilçeye götürerek oradaki muhtarlarla kaynaşmaları ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayarak düzenlediği gezi programıyla tanıtımlarını yapacak. Projenin ilk ayağında Sındırgılı muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından Ayvalık'ta ağırlandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Başkan Yücel Yılmaz'ın büyük önem verdiği 20 ilçede görev yapan muhtarları içine alan bir proje başlattı. Proje kapsamında muhtarlar, kendi ilçeleri dışında belirlenen bir ilçeye düzenlenen tanıtım gezine katılarak diğer ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalardan haber dar olacak. Muhtarların gördükleri yenilikleri ve edindikleri tecrübeleri kendi ilçelerine aktarmaları amacıyla hayata geçirilen projenin ilk ayağı Ayvalık'ta gerçekleştirildi. Sındırgılı muhtar ile eşlerini günü birlik Ayvalık'ta ağırlayarak ilçenin görülmesi gereken yerlerine gezi düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Sındırgılı muhtarları aynı zamanda Ayvalıklı muhtarlar ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ile de buluşturdu.

BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Böyle bir projeye adım attıkları için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Balıkesir genelindeki muhtarlarımız diğer ilçelere ziyarette bulunarak o ilçelerde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu projenin, Balıkesir'in bütünleşmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Balıkesir, bölgesel olarak çok farklılık gösteren ilçelerden oluşuyor. Bu farklılıkları bütünlemek anlamında özellikle muhtarların seçiliyor olması ve ziyarette bulunmaları önemli. Muhtarlarımız ziyaret ettikleri bölgeler ile kendi bölgelerini kıyaslamak veya birbirini tanıyarak uygulamalarını görmek açısından da bu önem arz ediyor. Böyle bir projenin başlamasından dolayı Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanımız Elvan Bahar Göktepe'ye de teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

DİĞER İLÇELERDE DEVAM EDECEK

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hayata geçirdikleri projenin ilkini Ayvalık'ta başlattıklarını söyleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Elvan Bahar Göktepe "Bu projemizdeki amaç; 20 ilçemizde 1132 mahallemizde, mahallenin bütün sorunlarıyla ilgilenen muhtarlarımızı bir araya getirmek, kaynaştırmak ve kendi kültür hazinelerini birbirlerine aktarmasını sağlamak. Başladığımız projenin diğer ilçelerimizde de devam etmesi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bize eşlik eden muhtarlarımıza ve Ayvalık Belediye Başkanımız Mesut Ergin'e teşekkür ederim. " dedi.

MUHTARLAR MUTLU

Projenin devamının gelmesini istediklerini belirten Sındırgı Emendere Mahallesi Muhtarı Davut Dağlar, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu gezi programına katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek diğer muhtarla kaynaşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

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