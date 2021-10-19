Muhtarlar Günü, Trabzon'da törenle kutlandı
Trabzon'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
TRABZON (AA) - Trabzon'da "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.
Trabzon Muhtarlar Federasyonu Başkan Vekili Muhittin Eyüboğlu ve beraberindekiler, törende, Trabzon Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Başkan Vekili Eyüboğlu, yaptığı konuşmada, muhtarların topluma hizmet için çalıştığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Törene, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, kamu kurumu müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.
Törenin ardından Eyüboğlu ve beraberindekiler Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Ustaoğlu, ziyarette muhtarlığın önemine dikkati çekerek, muhtarların gününü kutladı.
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