Muhtarlar Günü, Niğde'de törenle kutlandı
Niğde'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
NİĞDE (AA) - Niğde'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Niğde Muhtarlar Derneği Başkan Vekili Fatih Kılıç ve muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kılıç, burada yaptığı konuşmada, muhtarların dün olduğu gibi bugün de yerel yönetimlerin ilk basamağı olduğunu belirterek, "Muhtarlar bu gücü Türkiye Cumhuriyeti Devletinden ve taşıdığı mühründen alıyor. Muhtarlarımızın son yıllarda sosyal güvence ve ödenek haklarının yükseltilmesi, bu kutlu mesleğin huzurlu, şuurlu bir meslek olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.
Törene AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, İl Genel Meclis Başkanı Nusret Teksin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.
Törenin ardından muhtarlar Vali Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.
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