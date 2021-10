Muhtarlar Günü Kutlu Olsun

19 Ekim Muhtarlar Günü, ilimizde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Valiliğimiz önündeki Atatürk Anıtı'na muhtarlar tarafından çelen sunulması ile başlayan etkinlikler, oluşturulan muhtarlar heyetinin Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaretiyle devam etti. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Muhtarlar Günü vesilesiyle düzenlenen öğle yemeğinde merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde muhtarlarla bir araya gelen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarlara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, muhtarlık müessesesinin önemine değinen Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, muhtarların bulunduğu mahalle veya köyde, görevi itibariyle devletin tüm kurumlarını temsil ettiğini, halkla devlet kurumları arasında da köprü vazifesi görmekte olduğunu söyledi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz konuşmasının devamında: "Vatandaşımızın; hastalığında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde halkımızın yanında olan, halkımızın her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı bir makamda görev yapmaktasınız. Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen sizler, köylerimizin ve mahallelerimizin en önemli temsilcilerisiniz. Sizler her zaman vatandaşlarımızın yanındasınız. Bizleri de yani devleti de orada temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizlere şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizim esasında yönetim anlayışımız devlet ve millet arasında bir bütünleşmeyi içeriyor. Devlet, milletten kopuk olmamalı. Milletimizin her zaman yanında, ihtiyaçlarıyla onlarla hemhal olan, ilgilenen, onlara çözüm üreten bir konumda olan idare anlayışını tercih ediyoruz. Elbette bu anlayışla da muhtarlarımız çok önemli bir yer tutuyor. Demokrasimizin temel çekirdeği, temel noktalarından biri de ebetteki muhtarlıklarımız. Bu anlamda da halkın seçtiği kişiler olarak demokrasimizin gelişmesine de çok büyük katkıda bulunduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da köylerimizin, mahallelerimizin sorunlarına inşallah bütün kurumlarımızın işbirliği ile sizlerin de desteği ile hizmetinde bulunmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Özellikle altyapı sorunlarımız var. Köylerimizde, bölgemizde bunları her sene önceliklendirerek, programa alıp yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sorunları tamamen hep birlikte iş birliği ile ortadan kaldırmış oluruz. İl Özel İdaremiz, belediyemiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sizlere hizmet etmek için, köylerimizdeki yerel hizmetler ve kamu hizmetlerine katkıda bulunmak için gayret gösteriyorlar. Bundan sonra da bu gayretimiz devam edecek. Vatandaşımız tabi hizmetin en iyisine layıktır, biz öyle düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. 19 Ekim Muhtarlar Gününüzü kutluyorum. Sağlık diliyorum, huzur diliyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Kars daha refah içinde daha gelişmiş bütün sorunlarını çözmüş bir Kars ile hep birlikte oluştururuz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. " Şeklinde konuştu.

