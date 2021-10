Muhtarlar Günü Kutlu Olsun

Muhtarlar Günü Kutlu Olsunİlçemiz Kaymakamı Sn. İskender Yönden tarafından, "19 Ekim Muhtarlar Günü" münasebetiyle özel bir mesaj kaleme alınmış olup, söz konusu kutlama ve tebrik mesajında şu ifadelere yer verilmiştir; İstanbul Nüfus Sayımı'nın 19 Ekim 1829' da yapılması ve bu doğrultuda yayınlanan Hatt- ı Hümayun'un muhtarlık kurumunun tesisine giden yolu açtığı göz önünde bulundurularak, bu tarihi günden hareketle dönemin Başbakanlığının 19. 10. 2015 tarih ve 11 sayılı genelgesi ile her yıl 19 Ekim günü"MUHTARLAR GÜNÜ" olarak kutlanmaktadır. Muhtarlık müessesesi; Asil kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olmakla beraber, yerel demokrasilerin en eski örneğini temsil ettiği gibi yüce devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisi olarak da hizmet paydaşımız olduğu aşikardır. Aziz milletimizin, devlete ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğu bilinciyle yönetim anlayışımızda önemli bir yer tutan muhtarlık müessesesi, günümüz şart ve koşullarında kendini yenileyen müesseselerin başında geldiği gibi en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak, iyi günde de kötü günde de halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Muhtarlarımızın zor şartlar ve kısıtlı imkanlarla yürüttükleri kamu hizmetlerinin karşılığı manevi haz olsa da devlet erkanımızca son dönemde yapılan maddi ve manevi iyileştirmenin artarak devam etmesi kendilerine verilen değerin bir göstergesidir. Aziz milletimizin tercihine, teveccühüne ve itimadına mazhar olmak rütbelerin en büyüğü olduğu bilinciyle, kadirşinas halkımızın takdir ve teveccühleriyle seçilmiş muhtarlarımız son derece önemli bir görev ve sorumluluğa haiz oldukları gibi bir o kadar da ulvi bir görevi ifa etmektedirler. Bu duygu ve düşüncelerle; Kamu hizmetlerine paydaş olan kıymetli muhtarlarımıza üstün gayretlerinden ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımı sunarken, İlçemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın "Muhtarlar Gününü" en içten duygularımla kutluyor, en derin selam ve muhabbetlerimi sunuyorum. İskender YÖNDEN İskenderun Kaymakamı

