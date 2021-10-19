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Muhtarlar Günü, Hayrabolu'da törenle kutlandı

AA / Sedat Kara - Haberler | Güncel
Muhtarlar Günü, Hayrabolu'da törenle kutlandı

Hayrabolu ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hayrabolu ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na Hayrabolu Muhtarlar Derneğinin çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Hayrabolu Muhtarlar Derneği Başkanı Gürol Orta, burada yaptığı konuşmada, muhtarların kültürün ve toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Muhtarların mahallesine ve köyüne yürekten bağlı ve mahalle sakinleri için var gücüyle çalışan neferler olduğunu vurgulayan Orta, "Yerel yönetimler, gerek demokratik hayatta oynadıkları roller, gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında ve erişiminde yüklendikleri fonksiyonlar sebebiyle, yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşamasıdır. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimleridir." dedi.

Törene, Kaymakam Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan, Başkan Yardımcısı Şakir Tasar, İlçe Emniyet Müdürü Naci Sığın, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen İsmail Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

AA / Sedat Kara - Son Dakika Haberleri
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