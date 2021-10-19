Muhtarlar Günü, Bilecik'te törenle kutlandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Çınar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Çınar, muhtarlığın gerek demokratik hayatta oynadığı roller gerekse kamu hizmetlerinin halka sunulmasında yüklendikleri görevler sebebiyle yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşaması olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin en küçük biriminin köy ve mahalle yönetimleri olduğunu belirten Çınar, şunları kaydetti:

"Muhtar, mahallesinin, köyünün en onurlu, en şerefli kişisi olmak durumundadır. Onun için mahallesinde ya da köyünde olan her şeyden öncelikle biz muhtarlar sorumluyuz. Bizler bu devletin muhtarları olarak her zaman devletimizin yanında yer almış, tek devlet, tek millet, tek bayrak altında yaşamayı ilke edinmiş, milletin bekası için elimizi taşın altına koymaktan çekinmemiş kişileriz."

Törene, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İl Özel İdaresi Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Genel Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Muhtarlar Kutlama Komitesi daha sonra Bilecik Valiliğini ve Belediye Başkanlığını ziyaret etti.