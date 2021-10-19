MUHTARLARDAN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

ADIYAMAN (Habermetre) - Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, ' Muhtarlar Günü' dolayısıyla Adıyaman'daki muhtarları ağırladı.

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Adıyaman Mahalle ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik ve muhtarlar, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Belediyemiz Meclis Salonunda gerçekleşen ve Muhtarlık İşleri Müdürümüz İshak Yıldız'ın da hazır bulunduğu ziyarette Adıyaman'daki muhtarlar derneği başkanları ve muhtarlarla görüşen Belediye Başkanımız, muhtarlarla birlikte şimdiye kadar güzel bir şekilde çalıştıklarını, bundan sonra da Adıyaman için el birliğiyle güzel çalışmalara imza atacaklarını dile getirerek, "19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kıymetli muhtarlarımızla bir araya geldik. Hepimizin tek görevi halkımıza hakkıyla hizmet etmek, fedakarlık yapıp mahallenin ve şehrin sorunlarına el atmaktır. Devlet millet kaynaşmasında köprü görevi üstlenen muhtarlarımızın samimi ve sonsuz gayretleriyle, birlikte daha iyi çalışmalar yapıp Adıyaman'ımızı daha iyi yerlere taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Osman Tuzcu, Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ile Adıyaman Mahalle ve Köy Muhtarları Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik de günün anlam ve önemine ilişkin açıklamalarda bulunarak, her zaman desteklerini gördükleri Başkanımıza ve ekibine teşekkür etti.

Başkanımız program sonunda tüm muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.