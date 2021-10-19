Türkiye'de her yıl 19 Ekim günü Muhtarlar Günü olarak kutlanmaktadır. Resmi makamlar ve kişiler muhtarlar günü ile ilgili kutlama mesajları yayınlamaya başladı. Peki, Muhtarlar Günü nedir? Muhtarlar Günü ne zaman? Muhtarlar Günü ne zaman ilan edildi?

MUHTARLAR GÜNÜ NEDİR?

Her yıl 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak ilan edilmesine ilişkin genelge, 2015 yılındaki 29507 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Muhtarlar Günü, her yıl 19 Ekim'de kutlanmaktadır. Resmi Gazete'de Muhtarlar Günü'nün ne zaman olduğu şu satırlarla ifade edilmiştir:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Muhtarlar Günü, 2015 yılındaki 29507 sayılı Resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakanlıktan:

Konu :Muhtarlar Günü

GENELGE

2015/11

Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, 1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.

Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.

Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir.

Haberler.com - Gündem