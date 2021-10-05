MUHTAR KAPATILAN YOLUN AÇILMASINI İSTEDİ

BURDUR merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Adnan Altınkurt, çevre yolundan mahalleye bağlantı sağlayan geçidin beton bariyerle kapatılmasının mahalleliyi mağdur ettiğini belirterek, yolun açılması için gereken müracaatları yaptığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Adnan Altınkurt, çevre yolundan mahalleye bağlantı sağlayan geçidin karayolları ekipleri tarafından bir vatandaşın şikayeti sonucu kapatılması nedeniyle mahallelinin mağdur olduğunu söyledi. Altınkurt, Çevre yolundan mahallemize bağlantı sağlayan ve her gün yüzlerce aracın kullandığı bu yol yaklaşık 30 yıldır açık. Şu ana kadar bir defa bile kaza olmadı. Geçen günlerde bir kişinin yaptığı şikayet nedeniyle yol karayolları tarafından resmi bir yol olmadığı gerekçesiyle beton bariyerlerle kapatıldı dedi.

Mahalleye çevre yolundan girişin yapıldığı Depremevleri kavşağından ağır tonajlı araçların dönmesinin zor olduğunu aktaran Altınkurt, Bu yoldan geçtiğimiz günlerde bir kişi ters çıkış yapmış. Bunu da gören birisi CİMER'e şikayet etmiş. Şikayet üzerine Trafik Komisyonu karar almış ve yol kapatıldı. Mahalleli 'Muhtarım niye bu yolu kapattın' diye bana sitem ediyor. Mahalleli mağdur oldu. Ben de gerekli yerlere müracaat ettim diye konuştu.

Altınkurt, yolun tekrar açılması için gerekli müracaatları yaptığını söyledi.