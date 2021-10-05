Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA'nın kayınvalidesi vefat etmiştir

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA'nın kayınvalidesi vefat etmiştirMühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi personeli Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA'nın kayınvalidesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

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