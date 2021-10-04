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Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi

Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/ Ypg tarafından döşenen mayının üzerine basması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay Mehmet Okan Arıkan hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

Kilis 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Sesli Görüntülü Kayıt ve Video Konferans Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan sanıklar önceki duruşmalarda verdikleri ifadeleri tekrarlarken, mahkeme heyeti, tanıkları dinledi. Diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Kasım 2021 tarihe ertelendi.

Davanın geçmişi

Mühendis Mehmet Akcan, Kilis'te 2017 yılında sınır hattında mayın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı olan ve FETÖ'den ihraç edilen eski kurmay yarbay Mehmet Okan Arıkan ile M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahıslar hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, 8 Temmuz 2017'de sınır hattında inşa edilen duvarın Türkiye tarafına geçen 5-6 terör örgütü PKK/YPG mensubunun toprağa mayın tuzakladıkları, sınır hattında görevli askerlerin söz konusu olayı zırhlı aracın termal kamerasıyla kaydettikleri belirtilirken, askerlerin durumu sanık Mehmet Okan Arıkan'a bildirdikleri, Arıkan'ın ise nöbetçi askerlere kendisi gelen kadar olay müdahale etmemeleri yönünde emir verdiği aktarılmıştı. - KİLİS

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Haber: Mühendis Mehmet Akcan'ın ölümüne ilişkin davada yargılamaya devam edildi - Haberler
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