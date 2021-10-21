Muharrem İnce: Fatih de bizim Atatürk de bizim

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ülkenin kutuplaştığını belirterek, "Memleket Partisi olarak Türkiye'yi uzlaştıracağız. Fatih de bizim Atatürk de İzmir Marşı da bizim Mehter Marşı da" dedi.

Partisinin ilçe binalarının açılışı için Balıkesir'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir Öğretmenevi'nde basın toplantısı düzenledi. Yargının güven vermediği için yatırımcı gelmediğini söyleyen Muharrem İnce, insanların fakirleştiğini ve işsiz kaldığını anlatarak, "Türkiye'nin yargısını, yargının problemlerini çözmeden, Türkiye'nin ekonomisini çözemeyiz" dedi.

"Ortada seçim yokken, 5 yıl sonrası için ittifak yapılmaz" diyen İnce, açıklamalarını, "O zaman birleştirsinler bu partileri daha iyi. Sanki amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldu bütün partiler. Böyle bir şey olabilir mi, böyle parti olur mu? Birleştirin, elektrik parası, su parası iki yerde ödemeyin bari. Sizin hiç mi iddianız yok, kendinize güvenemiyor musunuz? 8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı dövecekler. 'Dövecekler'i, mecazi anlamda kullanıyorum tabi, yani yenecekler. Sizin hiç kendinize güveniniz yok mu ya? Nasıl muhalefetsiniz siz? Toplanacaklar mahallenin çocukları, öbür mahallenin çocuklarını mı yenecekler. Böyle bir şey olur mu? Bir siyasi parti tek başına çıkar, 'Ben hazırım' der. Programım hazır, tüzüğüm hazır, kadrolarım hazır, genel başkanım hazır. Biz hazırız, Türkiye'yi yönetmeye. Örgütleniyoruz Türkiye'de. İttifak yapmaz mıyız? Yaparız kardeşim. Seçime kalır 3 ay, bakarız durumumuza, 50 artı 1 alamıyoruz, biz de varız deriz ittifakta. Ne için 'varız' deriz? Bu iktidarı göndermek için. İttifak o zaman olur. Haftada bir, bir araya geliyorlar. Birleştirin partileri. İyi Halk Partisi deyin, Milliyetçi Kalkınma Partisi deyin. Hani bu sistem koalisyonları bitirecekti? Koalisyon seçimden önce oluyordu, şimdi seçimden önce, sürekli koalisyon. Biz şu anda, son ana kadar tek başına iktidar olacakmış gibi, 50 artı 1 alacakmış gibi çalışacağız" ifadeleriyle sürdürdü. İnce, daha sonra Havran, Gömeç, Burhaniye ve Ayvalık'ta parti binalarının açılışını yapacak.