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MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Beşiktaş esnafını ziyaret etti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Beşiktaş esnafını ziyaret etti. Esnaf ve gençler, İnce'yi sık sık durdurarak fotoğraf çektirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kapalıçarşı esnafını ziyaretinin ardından deniz yoluyla Beşiktaş'a geçti. Beraberindekilerle ilçe başkanlık binasına yürüyen İnce, burada partiye yeni üye olanlarla tanışarak, onlara rozetlerini taktı. Daha sonra Beşiktaş Meydanı'na giden Muharrem İnce, burada esnafı ziyaret etti. Çarşı ziyareti boyunca kafe ve restoranlarda oturan vatandaşları da selamlayan Muharrem İnce, kendisini sık sık durduran esnaf ve gençlerle fotoğraf çektirdi.

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ

MUHARREM İNCE, BEŞİKTAŞ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
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