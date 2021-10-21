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Muhalefet Parlamenter Sistem İlkelerini Hazırlıyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Türkiye'nin ekonomi gibi pek çok sorununu ele almaya devam ettiklerini ve muhalefet olarak çözüm için iktidarı hedeflediklerini işaret ederek, parlamenter sistem çalışmasında Aralık ayında ortak metnin hazır hale geleceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Türkiye'nin ekonomi gibi pek çok sorununu ele almaya devam ettiklerini ve muhalefet olarak çözüm için iktidarı hedeflediklerini işaret ederek, parlamenter sistem çalışmasında Aralık ayında ortak metnin hazır hale geleceğini söyledi

Muhalefet Parlamenter Sistem İlkelerini Hazırlıyor
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