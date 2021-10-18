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Yatağan Girme Barajı inşaatı yükseliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Yatağan Girme Barajı inşaatı yükseliyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini bildirdi.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin Muğla'daki yatırımlarının her yıl artarak devam ettiğini bildirdi. Burada modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya aldıklarını aktaran Yıldız, modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa imkan sağladığını; bu durumun bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ettiğine, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlediğine dikkati çekti.

DSİ Genel Müdürü Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, "Muğla'daki önemli yatırımlardan Yatağan Girme Barajı temelden 71,5 metre yüksekliği, 12,75 milyon metreküp su depolama hacmine sahip. Baraj çalışmalarının tamamlanmasıyla Yatağan bölgesinde 21 bin 510 dekar tarım arazisi hizmete açılmış olacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte 2021 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı ve 717 kişiye daha istihdam sağlanması hedefleniyor. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Yatağan Girme Barajı inşaatı yükseliyor

Yatağan Girme Barajı inşaatı yükseliyor

Yatağan Girme Barajı inşaatı yükseliyor

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