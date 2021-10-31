Muğla ve Aydın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Muğla ve Aydın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Muğla ve Aydın çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla ve Aydın çevrelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanağın yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

AYDIN (AA) - Muğla ve Aydın çevrelerinde gök gürültülü ve kuvvetli sağanağın yarın öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Muğla ve Aydın çevrelerinde bugün sağanak tahmin ediliyor.

Gök gürültülü sağanağın yarın öğle saatlerine kadar yerelde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Muğla merkez, Marmaris, Milas, Yatağan, Köyceğiz, Ula, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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