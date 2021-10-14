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Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan 'Sen de Gel Down Cafe' hizmete açıldı.

FETHİYE, MUĞLA (İHA) - Muğla'da engelli ve Down sendromlu bireylerin çalıştığı ilk kafe olan 'Sen de Gel Down Cafe' hizmete açıldı. Fethiye ilçesi Kordon'da hizmet vermeye başlayan kafenin açılış törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün yanı sıra, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, eski milletvekilleri, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelli ve Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları, ekonomik kazanç sağlamaları ve iş hayatında aktif rol almaları için açılan kafe 578 metre kare alan üzerine kuruldu. Her gün saat 09.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren kafede birçok farklı ürün bulunuyor. Engelli ve Down sendromlu bireylerin çok fazla yorulmayacakları şekilde çalıştıkları kafe günde yaklaşık 500 misafir ağırlıyor.

Açılış töreninde konuşan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte uyum içinde çalıştıklarını böylesine değerli bir projenin hayata geçmesi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e teşekkür etti. Başkan Karaca, "Bana göre dünyanın en güzel kafesi bu. Bizler bu kafeleri açarken tek amacımız vardı. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde bu kardeşlerimizin sosyalleşmeleri, öz güvenlerini sağlayabilmeleri ve siz değerli katılımcıların destekleri ile birlikte evlerinde hapsolmalarının önlemektir" dedi.

Down kafenin çok önemli bir proje olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu, bu nedenle kalplere dokunan çalışmaların kendini daha mutlu ettiğini söyledi. Gürün, " Down kafe ancak önünde "sende gel" var. Yani bir davet var. Herkesi Down kafeye davet ediyoruz. Down Kafe dememizin sebebi Down sendromlu çocuklarımızın, özellikle anneler, aileler Down sendromlu çocuklarımız ile ilgili aile içi onlarla bir takım sorunlar yaşayabiliyor. Bunun paylaşılarak aşılabileceğini hepimiz biliyoruz. Amacımız da bu. Farkındalık oluşturmak ve toplumun Down sendromlu çocuklara bakış açısını çok daha pozitif hale getirmek için bu kafe önemli bir katkı yapacak" dedi. - MUĞLA

Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı

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Haber: Muğla'nın ilk Down Kafesi açıldı - Haberler
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