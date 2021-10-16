Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 02.25'te Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 37,30 kilometre derinliğinde, 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 203,23 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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