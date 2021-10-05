Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MUĞLA (AA) - Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.54'te Ege Denizi'nde kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğinde, 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri