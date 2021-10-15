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Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Orhan Tavlı, başkanlığında gerçekleştirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Orhan Tavlı, başkanlığında gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, kuruluş müdürleri, yatırımların genel durumu hakkında bilgi verdi.

Vali Tavlı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara hızlı, etkin, kaliteli şekilde sunulması ve kaynakların verimli kullanılmasına özen gösterilmesinin temel ilkeleri olduğunu dile getirdi.

Bu yıl eylül sonu itibariyle yürütülen yatırımların proje tutarının 7 milyar lirayı geçtiğini aktaran Tavlı, kente üretim ve istihdam anlamında büyük katkı yapması beklenen, Seydikemer Süt Sığırcılığı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Apiterapik ürünlerin üretiminin ve işlenmesinin amaçlandığına değinen Tavlı, Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yükseköğrenim düzeyinde artan yurt ihtiyacının karşılanması amacıyla 2024 kişilik öğrenci yurdunun 7 Ekim'de hizmete açıldığını, aralık ayında da 2024 kişilik kız öğrenci yurdunun hizmete açılacağını vurgulayan Tavlı, Muğla'yı ziyaret eden turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış yaşandığını söyledi.

Salgınla mücadelede Muğla'nın en üstte yer almasının geleceğe dair umutları yeşerttiğini anlatan Tavlı, toplumsal bağışıklığa ulaşana kadar bu konuda rehavete kapılmadan tüm vatandaşlara aşılarını tamamlama çağrısında bulundu.

Toplantı, yapılan genel değerlendirmenin ardından sona erdi.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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