Muğla'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
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Muğla'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'daki trafik kazasında yaralanan öğrenci hayatını kaybetti

Muğla'da, 21 gün önce tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Muğla'da, 21 gün önce tur otobüsü ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu ağır yaralanan öğrenci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 16 yaşındaki Can Polat Yöndem, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yöndem'in cenazesi, kılınan namazın ardından Gazeller Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Bodrum'dan aldığı Ukraynalı turistleri Denizli'ye götüren Aziz Çağlar yönetimindeki 01 ETE 48 plakalı tur otobüsü, Muğla-Denizli kara yolu Yaraş mevkisinde karşı şeride geçerek, Cihan Duran idaresindeki 48 AAY 328 plakalı öğrenci servisiyle çarpışmış, kazada bir kişi yaşamını yitirmiş, 55 kişi yaralanmıştı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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