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Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

AA / Osman Akça - Haberler | Kültür Sanat
Muğla'da Yayla Kavunu Yarışması düzenlendi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 6'ncısı gerçekleştirildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bu yıl "Yayla Kavunu Yarışması"nın 6'ncısı gerçekleştirildi.

Karabağlar Yaylası Narlı Kahvesi'nde, Karabağlar Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştiren yarışmada, yaylada yetiştirilen 25 kavun jüri üyelerince değerlendirildi.

Rengi, tadı, kokusu, çeşidi ve şekline göre puanlandırılan kavunlardan, Halil Taş'ın yetiştirdiği kavun birinci, Osman Alper'in yetiştirdiği kavun ikinci, Mehmet Dural'ın kavunu da üçüncü seçildi. Yarışmada dereceye giren kavun sahiplerine çeşitli tarım aletleri hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Karabağlar Yaylası'nda farklı bir yaşam sürüldüğünü söyledi.

Karabağlar Yaylası'nın daha önceleri yaz aylarında bir dinlenme yeriyken şimdilerde tarımsal alanda öne çıkmaya başladığını belirten Gürün, "Dünyamızın yakın zamanda tarımsal alan ve su konusunda kıtlık yaşayacağı görünüyor. Bizim burada yapmamız gereken, üreticimizi, çiftçimizi, besicimizi desteklemek. Muhteşem bir toprağımız var. Yeter ki doğru işleyelim." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise yayla kavunu şenliğinin geleneksel hale getirildiğini ve yaylanın kendine has bir yaşam kültürü olduğunu belirtti.???????

AA / Osman Akça - Son Dakika Haberleri
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