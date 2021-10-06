Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? - Haberler
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Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü?

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Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre 6 Ekim gece saatlerinde Muğla'da yangın çıktı. Yangının ardından vatandaşlar, Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? Yangın ne zaman söndürüldü? sorularının cevaplarını merak etti. İşte tüm detaylar...

Türkiye, geçtiğimiz aylarda orman yangınları nedeniyle zor günler geçirmişti. Yangınların söndürülmesiyle birlikte rahat bir nefes alındı. Ancak yeni yangınların çıkmasından endişe ediliyordu. Muğla'dan gelen haberise herkesi üzüntüye uğrattı. Peki, Muğla'da yeniden yangın mı çıktı? Muğla yangını söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Muğla'da gece saatlerinde çıkan orman yangını, sabaha karşı geniş bir alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü?

Ataköy Mahallesi Sıradere mevkiindeki ormanda, saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, 11 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile karadan müdahaleye başlandı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına 3 uçak ve 16 helikopterle de havadan destek verildi. Yerleşim yerlerini tehdit etmeyen ancak geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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Haber: Muğla'da yangın mı çıktı? 6 Ekim Çarşamba Muğla'da yeniden yangın mı çıktı, yangın söndürüldü mü? - Haberler
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