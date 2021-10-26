Muğla'da üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgi verildi - Haberler
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Muğla'da üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgi verildi

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel
Muğla'da üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgi verildi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla bilgiler verildi.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde üniversite öğrencilerine, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla bilgiler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu'nda stant açarak öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

Broşürlü ve anlatımlı bilgilendirmelerde, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, siber güvenlik, güvenli internet, sosyal medyanın hayatımıza etkisi ve diğer konu başlıklarında uyarılar yapıldı.

Etkinlikte, bilgilendirmeleri ilgiyle takip eden üniversite öğrencilerinin soruları da yanıtlandı.

AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
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