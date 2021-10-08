Muğla'da Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen sürat teknesi, lastik bot ve can salındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ile Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan sürat teknesi ve can salındaki 40 düzensiz göçmen ile lastik botta bulunan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.