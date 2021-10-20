Muğla'da trafik ve asayiş denetimi yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kötekli Mahallesi giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen alkol uygulamasında araçlar durduruldu.

Trafik incelemelerinde bulunan ekipler, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını da yaptı.

Vatandaşlar, alkollü araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, gazetecilere, uygulamalardaki amaçlarının tuzak kurup insanları kandırmak olmadığını, amaçlarının kazaların yaşanmaması için önleyici hizmet olduğunu ifade etti.

Yayaların geçiş üstünlüğü, alkol, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hız gibi kırmızı çizgileri bulunduğuna dikkati çeken Dadaşoğlu, "Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Menteşe'de asayiş ve trafik ekiplerimizle uygulamalarımız bundan sonra da devam edecek. Vatandaşlardan alkollü araç kullanmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istiyoruz." dedi.

Ekipler tarafından yürütülen denetimlerde, bazı sürücülerin alkollü araç kullandığı belirlenerek, cezai işlem uygulandı.