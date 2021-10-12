Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler
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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhaniye Mahallesi'nde bir kişinin yasa dışı yollarla temin ettiği çok sayıda heykeli, 2 milyon lira karşılığında satmak için müşteri aradığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 7 insan figürü ve 3 bronz heykel ele geçirildi.

Operasyonda U.Ü. gözaltına alındı.

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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