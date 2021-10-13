Muğla'da su ürünleri ihracında hedef 500 milyon dolar

MUĞLA (Habermetre) - Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştirildiği Muğla'da ihracat hedefleri belirlendi. İlde bu yıl su ürünleri ihracatının 90 bin tonu bulması ve 500 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesi bekleniyor. Muğla su ürünleri ihracında hedefini belirledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, su ürünlerinden elde edilen dövizin her geçen yıl artış göstermesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. " Önümüzdeki 3 aylık süreçte olağanüstü bir şey olmazsa ihracatımız 500 milyon doları aşacak. İhracı yapılan üründe de 85-90 bin tonu yakalayacağımızı düşünüyoruz. " diye konuştu.

Saylak, bölgede yetiştirilen balıkların, kalitesinden dolayı çok tercih edildiğini dile getirerek, yetiştirilen alabalıkların fileto şeklinde de yurt dışına gönderildiğini vurguladı.

İşlenmiş, katma değeri yüksek ürün miktarını artırmak için özel çaba sarf ettiklerini anlatan Saylak, "Küresel ısınmanın, kuraklığın getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye su ürünleri üretiminin, ihracatının, yetiştiriciliğinin ve avcılığının önü açık. Sürdürülebilir tarım, su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği için topraklarımızı, derelerimizi, göllerimizi, denizlerimizi temiz tutmak zorundayız. " ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Muğla'da 78 bin tonluk su ürününden 430 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. muğla su ürünleri ihracat

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