Son dakika haberleri... Sahte parayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

M.G. ile M.K'nin ilçeye yüklü miktarda sahte para getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli bir pastaneye para verdiği sırada yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 200 lira ile 26 tane 100 liralık ve 80 tane 50 liralık banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.