Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILARMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., M.K. ve B.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
FETHİYE, MUĞLA (DHA) - ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., M.K. ve B.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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