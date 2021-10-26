Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı (2)

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., M.K. ve B.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri

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