Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Muğla'da sahte para operasyonu: 3 gözaltı (2)

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILARMuğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., M.K. ve B.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) - ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 6 bin 800 lira sahte paranın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G., M.K. ve B.D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title