Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı - Haberler
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Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

MUĞLA'nın 5 ilçesinde, suç çetelerine yönelik polisin düzenlediği 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın 5 ilçesinde, suç çetelerine yönelik polisin düzenlediği 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonunda, 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 5 ayrı dosya çalışması kapsamında, il genelinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek-üye olmak ve nitelikli yağma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Muğla'nın Menteşe, Yatağan, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, bugün sabah saatlerinde, 'Sahil Rüzgarı-2' adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait 24 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, toplam 18 kişi gözaltına alındı.Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 88 mermi, 2 kılıç, 3 senet, 50 şişe gümrük kaçağı içki, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

Muğla'da 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu; 18 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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