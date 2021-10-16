Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü

MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün şiddetli yağmur etkili olurken tarım arazileri, sular altında kaldı. Gülizar Ünveren (55), taşkında ölen küçükbaşları için gözyaşı döktü.

Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.