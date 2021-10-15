Muğla'da radyo vericisi çalan şüpheli yakalandı
AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde radyo vericisi çalan şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde radyo vericisi çalan şüpheli gözaltına alındı.
Yangı Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa D, Çakmaktepe mevkisindeki radyo vericisinin çalındığını jandarma ekiplerine bildirdi.
Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, eşkalini belirlediği R.C'yi Yayla Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Radyo vericisi sahibine teslim edildi.
AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri