Muğla'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Onur M. idaresindeki 34 KL 8102 plakalı otomobil, Muğla Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde, Muhammet Dalgıç'ın kullandığı 48 GS 836 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Dalgıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.