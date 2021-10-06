Muğla'da orman yangını (2)
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KISMEN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.
MUĞLA (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINDA
Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
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