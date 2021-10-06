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Muğla'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Muğla'da orman yangını (2)

KISMEN KONTROL ALTINDAMuğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA (DHA) - KISMEN KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Bölgede çalışmalar sürdürülüyor. Cavit AKGÜN/ MUĞLA,


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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Haber: Muğla'da orman yangını (2) - Haberler
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